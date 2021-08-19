В Россию будет запрещён въезд лицам, замеченным в русофобии

19.08.2021 15:21 (Мск), Москва, Елена Острякова

«Единая Россия» подготовила проект закона о запрещения въезда в страну лицам, замеченным в русофобии.

Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция «Единой России» предельно проста: для русофобов и нацистских последышей – двери в страну должны быть плотно закрыты. Впрочем, запрет на въезд – не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит», – написал Хинштейн.

В законопроекте предлагается запретить въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, которые:

– возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; – оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; – распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику); – отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

«Ещё продумать санкции в отношении организаций, поддерживающих и финансирующих такую «деятельность», – поддержал инициативу председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Я всегда говорю, что профилактика заболевания — всегда лучше лечения. Нельзя позволять русофобам спокойно пересекать границы России и наводить тут свои порядки. Мы обязаны защитить честь и достоинство наших граждан», – написала правозащитница Мария Бутина.