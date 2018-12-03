03.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Таможня, Туризм, Украина
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В Россию не пустили уже полторы сотни украинцев, а поток россиян на Украину сократился вдвое

Российская Федерация не пропустила через свою границу в течение пяти дней 150 граждан Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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“За последние пять дней – это 150 украинцев. Это то, что мы отслеживаем”, – сказал представитель Госпогранслужбы.

Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин – граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.

Также спикер украинской погранслужбы сообщил, что поток граждан Российской Федерации, приезжающих на Украину, сократился вдвое.

«За выходные поток россиян на Украину сократился вдвое»,- цитирует его слова телеканал «112. Украина». При этом Демченко уточнил, что ранее из России ежедневно въезжали на Украину до трех тысяч человек. За предыдущие сутки на Украину не пустили более 50 граждан РФ, так как «они не смогли подтвердить цель своей поездки», = отметил Демченко.

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