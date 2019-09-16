В Россию от «грузинских реформаторов» сбежало 9000 украинских ментов

16.09.2019, Киев, Игорь Петров

Разрекламированная реформа МВД Украины по грузинскому образцу обернулась полным провалом, исполнители сбежали из страны, правоохранительные органы находятся в коллапсе.

Об этом на телеканале NewsOne заявил генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Что, Деканоидзе и Згуладзе, где их реформа, куда делась? И где они? Одна живет в Париже, другая – даже не знаю где. Зачем их было сюда приглашать? Чтобы уничтожить милицию на корню?

Они милицию уничтожили на корню. Кто что-то умел – те уже ушли. По моим данным только около 8-9 тыс работников, которые тут не прошли аттестацию, работают в российской полиции. Украинские полицейские считаются на самом лучшем счету», – сказал Москаль.