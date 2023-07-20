В Россию предлагают запустить 30 китайских автоконцернов

Владимир Гладков.  
20.07.2023 23:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Россия, Транспорт


Китайский рынок настолько переполнен автомобилями, что они готовы продавать продукцию в Россию практически по себестоимости.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китайский рынок настолько переполнен автомобилями, что они готовы продавать продукцию в Россию практически по...

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«Китай – это большой автопром. Десятки, если не сотни предприятий. И все они хотят работать на рынке. И лучшим результатом, чтобы цена [на автомобили] снизилась, является конкуренция. И, на самом деле, первой мерой – надо пустить китайцев ровно столько, чтобы они сами себе составили конкуренцию», – сказал Подщеколдин.

Он подчеркнул, что китайские компании могут очень жёстко конкурировать между собой.

«Давайте создадим такие условия, чтобы сюда зашло 20-30 концернов. И сейчас вы продаёте автомобили, но через два-три года вы будете продавать только компоненты, которые здесь будут собираться. Сначала надо рынок насытить.

А из-за конкуренции они готовы снижать цены. Сегодня у них рынок переполнен, и правительство Китая готово даже платить компаниям деньги, чтобы они экспортировали автомобили. То есть, они готовы продавать машины к нам в ноль, теоретически», – добавил президент РОАД.

Добавил, что в ближайшее время пройдут переговоры с китайскими производителями, и, может быть, удастся добиться положительных результатов.

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