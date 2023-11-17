В Ростове обнаружен «Центр помощи украинцам» – ни одного посетителя

Сергей Рулёв.  
17.11.2023 08:58
  (Мск) , Ростов-на-Дону
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Дзен, Миграция, Общество, Россия


Вынужденный покинуть Киев после переворота 2014 года блогер и репортёр Сергей Рулёв опубликовал сюжет об обнаруженном в центре Ростова-на-Дону «Центре помощи украинцам».

Учреждение находится в новом бизнес-центре «Свобода», помещения обставлены современно и с комфоротом, однако посетителей здесь нет, констатировал автор.

Вынужденный покинуть Киев после переворота 2014 года блогер и репортёр Сергей Рулёв опубликовал сюжет...

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«Шикарные – только что построенные бизнес-хоромы. В нескольких комнатах, кабинетах и прихожей с ресепшн находился так называемый ЦПУ – «Центр поддержки украинцев». Причём, на столах у сотрудников стояли флажки УССР.

Я расспросил у сотрудницы – чем занимается ЦПУ, и узнал, что это благотворительное учреждение, организовано движением Виктора Медведчука – такие же уже развернуты в Москве, Краснодаре и Симферополе, чтобы оказывать консультативную и юридическую помощь, облегчать оформление различных бумаг, составление обращений в государственные и муниципальные органы РФ. Короче, делать всё, чтобы упростить первоначальное пребывание бывших жителей Украины на территориях России.

Однако, несмотря на обилие сотрудников, наличие современной оргтехники и мебели, я не обнаружил ни одного посетителя», – развёл руками Рулёв.

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