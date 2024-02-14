В Ростове оштрафовали мать-одиночку за протест против памятника Жванецкому

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Активистка НОД Надежда Кофельникова выразила возмущение церемонией открытия памятника Михаилу Жванецкому в центре Ростова-на-Дону.

Женщина задала вопрос губернатору Василию Голубеву, не смущает ли местные власти политическая позиция Жванецкого, который отказался открыто осудить бандеровский режим, но продолжал посещать родную Одессу, где в мае 2014 года нацисты заживо сожгли его бывших земляков в Доме профсоюзов.

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«Она спросила у Василия Юрьевича – на каком таком основании в городе Боевой славы устанавливают памятник русофобу? Голубев пообещал дать ответ согласно действующего законодательству. Женщину охрана культурно выпроводила от неоткрытого ещё памятника. Тут же присутствовали советник президента РФ, вдова и сын народного артиста РФ и Украины», – рассказал «ПолитНавигатору» блогер Сергей Рулев, ставший свидетелем инцидента.

По его данным, через некоторое время к Кофельниковой подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы.

Паспорта у активистки не отказались, ее увели в отделение, где составили протокол – «якобы за злостное неповиновение законным требованиям полиции», рассказал Рулёв.

В итоге противница памятника Жванецкому (мать-одиночка, воспитывающая 8-летнего сына) была оштрафована на 2 тысячи рублей.

Рулев также отметил, что на церемонию открытия в качестве зрителей прибыли представители либеральной тусовки Ростова.

Бюст сатирику установили на одной из самых красивых центральных улиц столицы Юга России Пушкинской, которую украшают памятники А.С. Пушкину, Чехову, Высоцкому, бюсты Будённому, Жданову, мемориальные доски другим историческим деятелям и событиям.

«Жванецкий в конце жизни твёрдо встал на путь русофобии. Открыто. Может, он таким и раньше был, но тихо, на бытовом уровне не любил русских. А вот после 14 года человечек раскрылся. И ему поставили памятник. Увековечили русофоба. А памятник Врангелю не разрешили», – напоминает социолог Сергей Задумов.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков напоминает, что Жванецкий признавался о желании «разровнять Россию».

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«Еще одно полезное применение денег в разгар войны СВО, хорошо, нашлась порядочная женщина, начала задавать вопросы. Кстати, место, где поставили памятник новиопу-дегенерату, мечтавшему «разровнять Россию», – прифронтовой город Ростов. Там до войны километров 200, максимум. Ничего умнее памятника Жванецкому придумать было невозможно?» – комментирует военкор Дмитрий Стешин.

«Срочно уберите позорище на площади Ростова – памятник русофобу и гадёнышу Жванецкому, который с 2014 г. яростно и искренне проклинал СВО, русский народ и Путина. Совсем чтоль обезумели? Может вы скоро будете всем фашистам ставить памятники? Мэра местного следует уволить и возбудить дело за измену и халатность. Чтоб другим не повадно было!» – пишет московский политолог Игорь Скурлатов.

Экс-депутат Народного совета соседней ДНР Владислав Бердичевский в своем телеграм-канале выразил недоумение происходящим в Ростове.

«Установить памятник Жванецкому в Ростове, причём во время СВО и открыть его с личным участием губернатора – это нормально? Может я чего-то уже не понимаю», – написал Бердичевский.