В Ростове слышали звук взрыва. У Зеленского намекают на «зеркальный удар»
Жители районов Ростова-на-Дону и близлежащих городов сообщают, что слышали несколько минут назад глухой звук, напоминающий взрыв. В некоторых домах задрожали стекла, во дворах сработали сигнализации авто. Официальных комментариев пока нет. В СМИ уже появились сообщения о том, что причиной стала работа ПВО.
«ВСУ нанесли ракетный удар по окрестностям Таганрога», – сообщил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
За несколько минут до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал такую запись в своем Telegram-канале:
«Симметричность – это путь к наказанию стран-террористов, которые понимают только силу».
Вчера Россия нанесла удары по нескольким ТЭС на территории Украины, на время обесточив ряд областей. Официальный Киев назвал Россию «террористическим государством».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.