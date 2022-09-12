В Ростове слышали звук взрыва. У Зеленского намекают на «зеркальный удар»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Жители районов Ростова-на-Дону и близлежащих городов сообщают, что слышали несколько минут назад глухой звук, напоминающий взрыв. В некоторых домах задрожали стекла, во дворах сработали сигнализации авто. Официальных комментариев пока нет. В СМИ уже появились сообщения о том, что причиной стала работа ПВО.

«ВСУ нанесли ракетный удар по окрестностям Таганрога», – сообщил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

За несколько минут до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал такую запись в своем Telegram-канале:

«Симметричность – это путь к наказанию стран-террористов, которые понимают только силу».

Вчера Россия нанесла удары по нескольким ТЭС на территории Украины, на время обесточив ряд областей. Официальный Киев назвал Россию «террористическим государством».