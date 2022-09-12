В Ростове слышали звук взрыва. У Зеленского намекают на «зеркальный удар»

12.09.2022  16:02 (Мск), Ростов-на-Дону
Михаил Рябов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Жители районов Ростова-на-Дону и близлежащих городов сообщают, что слышали несколько минут назад глухой звук, напоминающий взрыв. В некоторых домах задрожали стекла, во дворах сработали сигнализации авто. Официальных комментариев пока нет. В СМИ уже появились сообщения о том, что причиной стала работа ПВО.

«ВСУ нанесли ракетный удар по  окрестностям Таганрога», – сообщил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков.

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Жители районов Ростова-на-Дону и близлежащих городов сообщают, что слышали несколько минут назад глухой звук,...

За несколько минут до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал такую запись в своем Telegram-канале:


«Симметричность – это путь к наказанию стран-террористов, которые понимают только силу».

Вчера Россия нанесла удары по нескольким ТЭС на территории Украины, на время обесточив ряд областей. Официальный Киев назвал Россию «террористическим государством».

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