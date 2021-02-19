В Ростове вынесен приговор подельнице Сенцова и Надежды Савченко

19.02.2021, Ростов-на-Дону, Сергей Рулёв

Новости Украины

В пятницу в Ростове был вынесен приговор либералке Анастасии Шевченко, члену созданной беглым олигархом Михаилом Ходорковский организации «Открытая Россия». Шевченко получила 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

О том, как проходил процесс, «ПолитНавигатору» рассказал блогер и репортёр Сергей Рулёв.

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С антиконституционной деятельностью Анастасии Шевченко я знаком с весны 2015 года. В начале своей журналистской карьеры молодая выпускница педагогического ВУЗа вступила в ряды КПРФ, но, поняв, что у коммунистов много не заработаешь, подалась в ПАРНАС к Немцову-Касьянову. Вместе со своей подельницей Яной Гончаровой весной 2016 года Анастасия Шевченко поддерживали на суде убийцу российских журналистов Надежду Савченко. После этого перебежали в активистки «штаба Навального», где Яна Гончарова заняла место первого координатора по Ростову. Теперь уже Шевченко лихо скандировала и «Свободу Олегу Сенцову» (террорист), и «Свободу украинским морякам!», короче, как могла гадила законным властям РФ.

Уже в 2017 году активистку с владением двумя иностранными языками заметили у Михаила Ходорковского, и Анастасия сделала «головокружительную карьеру», став вначале куратором Ростова, а затем и войдя во всероссийский федеральный совет «Открытки». Одно время дама успешно справлялась с обязанностями руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, но эта высокооплачиваемая работа оказалась временной, а вот выполнять указания из-за бугра — постоянной.

Вскорости «Открытку» признали нежелательной организацией в России, но работа против Родины продолжалась. Зимой 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело против Шевченко, и «активистка» оказалась под домашним арестом. Почти вся заграница и правозащита Евросоюза и США встали на защиту одинокой матери. Это не помешало следствию завершить работу и передать дело в суд. С весны 2020 года шло судебное разбирательство, и вот вердикт – виновна.

Кстати, сама же подсудимая пришла в суд с большим баулом, в который сверху были положены книжки. Она картинно прощалась со своими малолетними детьми как в последний раз, – видимо, знает кошка чьё мясо съела — не надеялась на оправдательный приговор. Хотя вся либеральная пресса утверждала, что «всё незаконно с момента предъявления обвинения»!

И не помогли преступнице ни гудковские выкормыши из Москвы, которые использовали селючку в провинции, а сами только курировали и дерибанили зарубежные гонорары от МБХ. Не помог и главный куратор Александр Соловьёв, который с группой поддержки поздно вечером накануне суда толпой заехал в пивной ресторан и даже опоздал к началу судебного заседания. И не помогла звезда московских судов и Пушкинской Юлия Галямина, которая сама получила 2 года условно по ст. 212.1 УК РФ и теперь ездит по провинциям организовывать флешмобы и фотосессии.

Прилетели как мухи на варенье и иностранные журналисты из Германии — трое мужчин и одна женщина. Они готовили явно не новостной материал, а снимали фильм о несчастной «жертве путинсокого режима». Дама страшной наружности всё время что-то писала в блокнот. А немецкие мужчинки в грязной обуви оказались такими слабыми, что на втором часу заслушивания приговора попадали в кресла.