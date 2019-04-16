В Ростовской области подготовлена инфраструктура для выдачи паспортов жителям ЛДНР

16.04.2019

Российские власти намерены разрешить жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

Об этом, ссылаясь на свои источники в российских госструктурах, пишет “Коммерсант”, отмечая, что вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России.

Один из собеседников издания сказал, что Владимир Путин подпишет указ сразу после второго тура выборов президента Украины.

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«А какие еще варианты? Люди никуда выезжать не могут, в урегулировании тупик», — в свою очередь подчеркнул еще один собеседник.

Эту информацию подтвердил руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, заявив, что «такой указ может быть подписан сразу после выборов». При этом политик оговорился, что «если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины».

Уточняется, что право решать, кому из иностранцев можно быстро стать россиянами, появилось у президента после того, как Госдума внесла поправки в федеральный закон «О гражданстве РФ».

По информации газеты, в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.

Кроме того, в марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России — заместители министра Александр Горовой и Виталий Шулика, а также Валентина Казакова. 16 марта они открывали в Ростове-на-Дону новое здание Управления по вопросам миграции главного управления МВД РФ по Ростовской обалсти. Соответствующие приготовления, по данным издания, были сделаны и в других населенных пунктах, в частности, в городах Шахты и Новошахтинск.