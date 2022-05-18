В Ростуризме прокомментировали уход из России сервиса «Booking»

18.05.2022  19:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Туризм


После ухода Booking количество отечественных онлайн-сервисов достигает 90, которые выполняют те же функции, что и западный аналог.

Об этом на заседании Госдумы РФ в ходе правительственного часа заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После ухода Booking количество отечественных онлайн-сервисов достигает 90, которые выполняют те же функции, что...

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«В том, что касается каких-то сложностей, которые возникли с уходом Booking.com – можно соглашаться, можно нет. Но после его ухода у нас 90 онлайн-сервисов работает внутри страны. Самые популярные и удобные из них, на мой взгляд, «Островок», «Броневик», «Яндекс-путешествия», Hotels.com. Может быть, они менее привычные потребителю, но всё – то же самое, что можно делать на Booking.com, можно быстро делать на этих сервисах», – отметила она.

«По поводу Airbnb, у нас тоже «Авито», «Циан» работает. Конечно, есть, к чему стремиться, но я думаю, что бизнес без дополнительного какого-то вмешательства со стороны государства сам эти все функции выстроит. И здесь нам надо просто не мешать и создавать какие-то дополнительные стимулы и возможности. Не пытаться заменять бизнес там, где это чисто коммерческая и бизнесовая функция», – заключила Догузова.

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