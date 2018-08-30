В Ровенской области полиция изьяла у копателей 200 кг янтаря

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Ровенской области во время обыска в одном из сел правоохранители изъяли почти 200 кг незаконно добытого янтаря, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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“29 августа, на основании постановления суда, работники полиции и прокуратуры провели санкционированные обыски в одном из сел Ровенского района. Во время обыска изъяли 197 кг янтаря-сырца различных фракций, по предварительным данным стоимость изъятого составляет 2,8 миллиона гривен”, – сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта обработанного янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины.