15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Ровенской области толпа нелегальных копателей янтаря побила полицейских

В Ровенской области около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранителей по противодействию незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу «Киев-Ковель-Ягодин», в результате пострадали 8 полицейских, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

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«В ходе столкновения телесные повреждения получили сотрудники полиции. По состоянию на 14 часов в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о других пострадавших участников инцидента или местных жителей к полиции пока не поступало», — говорится в сообщении.

Местное издание сообщает, что протестующие, жители Клесова и окрестных сел, требовали увольнения руководителя Сарненского райотдела полиции Сергея Смаглюка и руководителя управления защиты экономики в Ровенской области Вячеслава Ефтения.

Как отмечает пресс-служба полиции, через час участники протеста разошлись.

Движение транспортных средств восстановлено. Сейчас правоохранители проводят следственные действия по устанавлению лиц, которые причастны к совершенных уголовных правонарушений и причиненных телесных повреждений полицейским в частности.