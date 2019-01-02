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02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Спецслужбы, Украина
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В Ровенской области украинцев на Новый год оставили без самогона

Во время проведения превентивных мероприятий по противодействию самогоноварению на территории Ривненской области полицейские изъяли и уничтожили почти 2 тыс. литров самогона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции

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«Полицейские обнаружили и задокументировали 322 административных правонарушениях в отношении изготовления, хранения самогона и аппаратов для его выработки. Также было изъято и уничтожено 1823 л самогона, 4353 л самогонной закваски и 83 аппарата для изготовления самогона», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что превентивные меры по противодействию самогоноварению на территории Ривенской области продолжались в течение 20 дней.

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