В Ровенской области украинцев на Новый год оставили без самогона

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время проведения превентивных мероприятий по противодействию самогоноварению на территории Ривненской области полицейские изъяли и уничтожили почти 2 тыс. литров самогона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Полицейские обнаружили и задокументировали 322 административных правонарушениях в отношении изготовления, хранения самогона и аппаратов для его выработки. Также было изъято и уничтожено 1823 л самогона, 4353 л самогонной закваски и 83 аппарата для изготовления самогона», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что превентивные меры по противодействию самогоноварению на территории Ривенской области продолжались в течение 20 дней.