В Ровенском горсовете произошла массовая драка – есть пострадавшие

21.02.2022  18:55 (Мск), Ровно
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Идиотизм, Конфликт, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Ровенские депутаты устроили массовую драку из-за смены руководства городской больницы и критики националистической партии.

Инцидент произошёл в ходе пленарного заседания Ровенского городского совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ровенские депутаты устроили массовую драку из-за смены руководства городской больницы и критики националистической партии....

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На сессии выступил активист Роман Коваль, который выступил против смены руководства Ровенской городской больницы и раскритиковал запрещенную в РФ националистическую партию «Свобода».

«Нас не интересуют ваши политические договорённости. Я прекрасно понимают, кого хотят сунуть руководителем нашей больницы. А вы советовались с нашим с полуторатысячным коллективом? Или мы вообще никто?

Какая политическая целесообразность? Нагнуть весь коллектив – нате вам то, что кому-то негоже? Нельзя так поступать с людьми. Я думал, что «Свобода» – действительно националистическая структура, но есть ряд вопросов к «Свободе», – сказал он.

После этого к представителю больницы подошли несколько депутатов от «Свободы», и завязалась массовая драка с участием около двух десятков человек.

Депутаты и активисты мутузили друг друга в течение нескольких минут. Разнять их удалось только с помощью полиции. В работе сессии Ровенского горсовета был объявлен перерыв.

Некоторым участникам конфликта понадобилась медицинская помощь – в частности, депутату от «Свободы» Олегу Осуховскому разбили бровь. В сессионный зал вызвали скорую медицинскую помощь.

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