В Ровенском горсовете произошла массовая драка – есть пострадавшие
Ровенские депутаты устроили массовую драку из-за смены руководства городской больницы и критики националистической партии.
Инцидент произошёл в ходе пленарного заседания Ровенского городского совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На сессии выступил активист Роман Коваль, который выступил против смены руководства Ровенской городской больницы и раскритиковал запрещенную в РФ националистическую партию «Свобода».
«Нас не интересуют ваши политические договорённости. Я прекрасно понимают, кого хотят сунуть руководителем нашей больницы. А вы советовались с нашим с полуторатысячным коллективом? Или мы вообще никто?
Какая политическая целесообразность? Нагнуть весь коллектив – нате вам то, что кому-то негоже? Нельзя так поступать с людьми. Я думал, что «Свобода» – действительно националистическая структура, но есть ряд вопросов к «Свободе», – сказал он.
После этого к представителю больницы подошли несколько депутатов от «Свободы», и завязалась массовая драка с участием около двух десятков человек.
Депутаты и активисты мутузили друг друга в течение нескольких минут. Разнять их удалось только с помощью полиции. В работе сессии Ровенского горсовета был объявлен перерыв.
Некоторым участникам конфликта понадобилась медицинская помощь – в частности, депутату от «Свободы» Олегу Осуховскому разбили бровь. В сессионный зал вызвали скорую медицинскую помощь.
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