В Ровно появились скандальные русофобские билборды

10.02.2022  19:24 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

На Украине продолжается гражданская война, а экономика разрушается. Несмотря на это, киевское руководство занимается разжиганием межнациональной розни и призывает своих женщин «любить кого угодно, кроме москалей».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров комсомольцев Украины Александр Кононович.

На Украине продолжается гражданская война, а экономика разрушается. Несмотря на это, киевское руководство занимается...

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Так, депутат Рады от «Слуги народа» Дмитрий Соломчук в канун 8 марта развесил по городу Ровно билборды с надписью «Любите, ровенчанки, но не москалей».

«Это показывает уровень власти, чем она занимается в регионах в стране, где идёт гражданская война. После государственного переворота цены выросли, минимум, на 50%, квартплата практически сравнялась со средней зарплатой по стране, а власти таким образом пиарятся на русофобии и разжигании межнациональной розни», – сказал Кононович.

Он также сообщил, что Русская община обратилась в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям этого депутата по поводу разжигания межнациональной розни и русофобии.

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