В Ровно пьяный водитель насмерть сбил карателя из ВСУ

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2 января в западноукраинском городе Ровно произошло ДТП, в ходе которого погиб участник карательной операции против республик Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе местного управления Национальной полицией Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около трёх часов ночи пьяный житель села Бармаки, находясь за рулём автомобиля Audi в пьяном состоянии, сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Не остановившись, пьяный водитель уехал.

Это всё произошло на глазах сотрудников патрульных полицейских, которые сразу дали ориентировку на автомобиль водителя-беглеца.

«Водитель, сбежавший с места происшествия, был в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 2,10 промилле. Его разыскали патрульные, а следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины», – сообщили в пресс-службе.

Теперь виновнику грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Личность пострадавшего, скончавшегося в больнице от полученных травм, установили не сразу – при нем не было документов. Позже выяснилось, что погибший – 27-летний старший солдат ВСУ Артём Фурманчук, который уже семь лет воюет в «АТО» и «ООС» против Донбасса.

В Ровно Фурманчук приехал в отпуск. Через неделю он должен был возвращаться обратно в зону «ООС».