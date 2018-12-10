В Ровно “стопорнули” BMW с двумя мешками контрабандного янтаря

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Ровно полицейские остановили автомобиль BMW, который нарушил правила дорожного движения, но кроме этого было обнаружено, что нарушитель перевозит янтарь, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ровенской области.

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“Во время проверки документов у 32-летнего жителя Ровно и поверхностного осмотра транспортного средства инспекторы обнаружили в багажнике два мешка с камнями, похожего на янтарь”, – сообщили в ведомстве.

Было изъято 46 килограммов расфасованного камни, и отправлено на экспертизу по исходными которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщения о подозрении в совершении преступления. Ровенским отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.198 Уголовного кодекса Украины. Следственным подготовленное ходатайство в суд о наложении на изъятие ареста.

В полиции добавили, что водителю вынесли постановление по ч. 1 ст.122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Автомобиль был изъят и помещен на территорию отдела полиции. Согласно инкриминируемых санкций, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.