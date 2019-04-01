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01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Религия, Украина
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В РПЦ хотят договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры

Представителям канонической Церкви нужно договариваться с вероятным победителем президентской гонки на Украине Владимиром Зеленским, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале Православная политика известный консервативный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

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“Традиционалистам надо достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков «европейского выбора» в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Новинского или Василия Анисимова (последний может стать и профильным замом по религии). Впрочем, надежды на все это не так много – Запад тоже будет чего-то требовать от Зеленского. Но Порошенко – абсолютное зло”, – уверен Чаплин.

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