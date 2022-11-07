В РПЦ объяснили, почему не предают Онуфрия анафеме

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Новости Украины

Руководство Русской Православной Церкви ведет себя правильно в отношении УПЦ МП, которая ушла в раскол, объявив о своей самостоятельности в нарушение канонов.

Об этом в интервью Ксении Собчак заявил священник Павел Островский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло сейчас, это, конечно, печальное событие. Этот феофаньевский раскол. Потому что в итоге это раскол. 30 лет назад уже было отыграно назад, когда епископы отозвали свои подписи (из-под декларации об автокефалии лидера «Киевского патриархата» Филарета – ред.). Мне очень близка позиция нашего священноначалия, которое ничего не делает. Паузу взяли. Высказали свое неодобрение, но не стали разрывать отношения, а можно было предать анафеме. Вот тогда вряд ли бы кто-нибудь вернулся. Ждут окончания спецоперации, а потом будут смотреть», – сказал Островский.

По его словам многие православные на Украине не поддерживают действия Киевского митрополита Онуфрия.

«Вот я провожу эфиры в «Телеграме», и очень многие люди с Украины не поддерживают. Для них Православие выше Украины. И, конечно, многим не нравится самопровозглашение. Какие перспективы у феофаньевского раскола? Их никто не признал. Константинополь уже признал ПЦУ… Сейчас, когда много страстей бушует, нужно просто подождать. Я общался с украинскими священниками. Я могу их понять по-человечески, но с точки зрения христианского учения меня абсолютно не убеждает мотив их действий. Вы 30 лет рассказываете людям подробности христианского учения по отношению к расколу, а потом буквально начинаете делать то же самое. Кто-кто, а граждане Украины очень хорошо разбираются, что является расколом», – сказал Островский.

В мае верхушка Украинской Православной Церкви в Феофании выразила несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу боевых действий на Украине, приняв в нарушении порядка изменения в устав УПЦ, которые объявили о самостоятельности от РПЦ.