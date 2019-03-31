В РПЦ ждут, что сменщик Порошенко будет с ними помягче

31.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Русская православная церковь ждет от будущего президента Украины прекращения религиозных гонений, начало которым, по мнению церкви, положил действующий глава государства Петр Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион в интервью одному из каналов российского телевидения.

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«Президент Украины Порошенко показал себя гонителем церкви. Русская православная церковь ждет от нового президента, что он прекратит гонения на церковь. Вот это самое главное наше ожидание от нового президента Украины, кто бы им ни стал. Те главы государства, который проявили себя как гонители церкви, они никогда свою жизнь хорошо не заканчивали», — сказал митрополит.

Иларион добавил, что внимательно следил за словами кандидатов на религиозную тему. «Надо сказать, что этот проект (независимая поместная церковь — Ред.), инициированный действующим президентом Украины Порошенко, был поддержан и рядом других кандидатов», — пояснил он.

Митрополит признал, что в случае победы Порошенко, религиозная политика в стране может не измениться. Он также заявил, что смена руководства Украины позволит надеяться на предоставление реальной свободы вероисповедания гражданам страны. По словам Илариона, в настоящее время «основополагающие свободы украинских граждан попраны».