В РСПП придумали, как России нажиться на придуманной Западом «зеленой повесточке»

Россия не пострадает от введенного ЕС налога на углеродоемкие продукты.

Об этом зампред комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ, ее экономика, экспортеры не так много потеряют от углеродного налога в Европе. Оценки такие, что платеж через 10 лет будет находиться в пределах 1 млрд долларов, что, скорее, выглядит как элемент погрешности, чем большой реальный платеж. А может даже этого миллиарда не будет, потому что из-за углеродного налога цены на европейских рынках существенно возрастут, и экспортеры заработают больше на европейских потребителях», – сказал Твердохлеб.

Между тем в мире в рамках борьбы с изменениями климата перераспределяется 1,2 трлн долларов в год, что сопоставимо с военными расходами, и эта сумма вырастет в 10 раз. Только страны Африки вынуждены платить 25 млрд долларов в год.

Параллельно выгоды получают страны, которые продвигают свои низкоуглеродные технологии. Это Китай и Бразилия, которые оставляют в рвстерянности ЕС, считавший себя лидеров. Заработать на «зеленой повестке» может и Россия, считает Твердохлеб.