В рубрику «Ужасы оккупации»: В Крыму при России растёт урожай малины

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В Крыму идет сбор урожая малины. В этом году за счет увеличения посадок фермеры рассчитывают получить до 100 тонн ягоды, что на 20% больше прошлогодних результатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выращиванием малины занимается 16 крымских производителей, как крупных, так и частных хозяйств. Аграриям предстоит убрать урожай малины с площади 40 гектаров.

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«Если сравнивать с прошлым годом, то сельхозтоваропроизводители собрали порядка 80 тонн малины с 34 гектар,- сообщила начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Офеля Димакова. – В этом году подлежат уборке более 40 гектар посадок малины. По планам урожай составит не менее 100 тонн. На урожай виды хорошие, не смотря на то, что весна была довольно холодной, уже собрано уже 25 тонн. Некоторые сорта малины будут плодоносить до поздней осени, до первых заморозков».

По программе государственной поддержки фермеры получают на закладку ягодных насаждений от 220 до 308 тысяч рублей на 1 гектар. Это зависит от интенсивности закладки. Например, в этом году два предприятия получили на закладку 8 гектар ягодника около 2,5 миллионов рублей.

«Площадь моего малинника составляет почти 4 га, здесь растет около 10 сортов, – рассказал глава фермерского хозяйства Александр Малашенко. – Собираем до 10 тонн ягоды в год. В день по 400-600 килограммов. Часть идет в заморозку, ее Ростов забирает для производства мороженого. Свежую с поля покупают по 200 рублей за кило».

Лидерами по выращиванию малины являются Бахчисарайский, Красногвардейский и Нижнегорский районы. Саженцы выращивают в питомниках на территории Крыма. Большей популярностью пользуются высокоурожайные сорта Бабье лето, Рубин, Палана. Их плоды транспортабельные, поэтому аграрии отдают предпочтение этим сортам. Реализуется продукция на территории республики и вывозится за пределы полуострова в Ленинградскую, Московскую, Ростовскую области.