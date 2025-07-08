В руководстве Финляндии не осталось ни одного финского политика – Хейсканен
Финское правительство абсолютно прозападное, ему плевать на проблемы и нужды своего народа.
Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Александр Стубб, он американист, он вырос в Америке, он учился в западных странах, управлял в Европейском банке. Соответственно, он будет делать все по нарративу, который ему пришлют.
Поэтому в Финляндии нет нормального правительства, которое будет беспокоиться о своей нации, о Финляндии. А беспокоится оно об интересах США и Британии, и что скажет Европейский союз», – сказал Хейсканен.
«Поэтому он со всеми этими макронами, мерцами обнимается, они пьют на брудершафт, сидят в сауне. И им пофиг вообще на то, что люди страдают от этого.
Ведь потеряв российскую экономику, это самым главным ударом было для финнов. Потому что все было… логистические хабы, Хельсинский аэропорт, порты, все. Но и Россия тут на самом деле тоже профукала, доверяя Финляндии, как родному брату, а этот брат вонзил нож в самое сердце», – возмутился он.
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