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Финское правительство абсолютно прозападное, ему плевать на проблемы и нужды своего народа.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Стубб, он американист, он вырос в Америке, он учился в западных странах, управлял в Европейском банке. Соответственно, он будет делать все по нарративу, который ему пришлют. Поэтому в Финляндии нет нормального правительства, которое будет беспокоиться о своей нации, о Финляндии. А беспокоится оно об интересах США и Британии, и что скажет Европейский союз», – сказал Хейсканен.