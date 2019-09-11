В руководстве Нацполиции – большие кадровые чистки

11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил трех своих заместителей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Должности оставили первый заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и два заместителя главы ЧП: Виталий Невгад — начальник Главного следственного управления и Игорь Купранець — начальник Департамента защиты экономики.

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Их декларации имущественного положения перед увольнением появились 9 сентября в Едином государственном реестре деклараций уполномоченных лиц.

Генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин в комментарии hromadske подтвердил свое увольнение и уточнил, что с 12 сентября он больше не будет служить в полиции. Причину такого решения чиновник не уточнил.

Министерство внутренних дел сообщило 11 сентября, что Виталия Невгад сменил на посту подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который до этого был заместителем начальника Главного следственного управления нацполиции.

По данным источников издания Цензор.net, глава Нацполиции Сергей Князев останется на должности.

Ранее 23 августа министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции в четырех регионах за низкий показатель эффективности работы полиции в регионах. Главу полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили ранее, ГБР расследует дело в отношении него за превышение служебных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

6 сентября Кабмин уволил заместителя Авакова одиозного Вадима Трояна.