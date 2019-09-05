05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, СБУ, Украина
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В руководстве СБУ может появиться человек Хорошковского

Ивана Деревянко планируют назначить первым заместителем председателя СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники киевское издание УНН.

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Официальной информации о его назначении руководителем Главного управления, известного под буквой “К”, еще нет.

Деревянко занимал должность руководителя Главного следственного управления СБУ, в то время, когда руководил службой Валерий Хорошковский (с марта 2010 по январь 2012 года).

Ранее украинские СМИ сообщали, что Валерий Хорошковский будто бы получил кабинет в Офисе президента на Банковой.

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