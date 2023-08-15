В Румынии призвали Европу «готовиться к масштабной и продолжительной войне с Россией»

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Брюсселю следует рассчитывать на крупномасштабную и продолжительную войну в Европе, и для этой цели готовить военные возможности, боеприпасы и личный состав.

Об этом пишет румынский аналитик Юлиан Кифу, бывший советник президента Румынии Траяна Бэсеску, в статье «Война России в сердце Европы: реальная угроза» на редактируемом им молдавском портале deschide.md.

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По его мнению, это потребует перехода от оборонной промышленности к военной промышленности – крупносерийному производству возможностей и боеприпасов.

Кифу сетует, что эту перспективу трудно реализовать в условиях прагматичной рыночной экономики, ориентированной на затраты и выгоду.

«Переход к крупномасштабному военному производству, особенно для поддержки Украины в защите собственной территории, требует высокого уровня лидерства, убедительности со стороны политического класса и чёткого понимания того, что это предотвращает широкомасштабную войну в Европе», – пишет автор.

По его словам, в военные усилия будут вовлечены все государства-члены Североатлантического альянса, а вслед за абсолютной ценностью свободного рынка последует переход к большим армиям и повсеместному воинскому призыву.

«Утопия вечного мира после холодной войны сделала правилом в демократическом мире небольшие профессиональные армии и исключила призыв на военную службу и общую военную службу. В результате примерно через 30 лет резервы резко сократились, добровольный призыв на военную службу привёл к незначительным военным достижениям, а наличие профессиональных армий связано с привлекательностью военной деятельности в современном обществе в целом», – отмечает Кифу.

Он полагает, что между Западом и Россией потребуется обустройство укреплённой и милитаризированной границы по примеру эпохи холодной войны. При этом будут исключены «серые зоны» (нейтральные государства, избирающие путь неприсоединения к военным блокам), поскольку такие зоны, по словам румына-международника, оказываются «приглашением для России к агрессии».

Со временем, в соответствии с гипотезой Юлиана Кифу, «это приведёт к перспективам мирного соглашения и урегулирования европейской безопасности на восточной границе Европы с Россией, которое должно основываться на правовом порядке, территориальной целостности и суверенитете государств».

При этом условием такого мира, по его словам, является отстранение от власти нынешнего российского руководства.

«Перспектива прочного мира с Россией, безусловно, потребует полной смены системы руководства и власти в России в пользу демократии, прав человека и высокого уважения к человеческой жизни, что было бы единственным способом обеспечить надёжный сдерживающий фактор на Востоке Европы», – резюмирует Кифу.