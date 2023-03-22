В Румынии растут антиукраинские настроения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Румыния была вынуждена вдвое уменьшить экспорт собственных зерновых из-за экспорта украинской сельхозпродукции в рамках «зерновой сделки». Она импортировала беспрецедентные 13,9% украинского зерна на сумму $1,24 млрд, намного опередив любую другую страну мира. Всего в Румынию пришло почти 3 млн тонн зерновых и масличных культур. Самой Украине экспорт зерна принес в 2022 году 8,1 млрд долларов

При этом, по словам румынского министра сельского хозяйства Петре Дая, фермеры страны оказались «с полными складами и пустыми карманами».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Они не смогли продать свою продукцию ни за границей, через традиционные торговые каналы, ни внутри страны, потому что румынские потребители зерна, имея альтернативу купить зерно из Украины по более низким ценам, очевидно, воспользовались этим предложением», – сказал Дая.

По его словам посевная кампания этого года под угрозой, поскольку у фермеров нет оборотных средств, и выразил надежду на помощь Еврокомиссии. Он призвал тружеников села обрабатывать землю, несмотря на сложности.

ЕС в прошлом году не только создал для украинского зерна «коридоры солидарности», но и приостановил пошлины, а также отменил предоставление санитарных и ветеринарных сертификатов.

Румынский эксперт Чезара Георге считает, что украинское зерно пользуется нелояльными преимуществами.

«В Украине посевы стоят в два раза дешевле, чем в Румынии. У нас есть правила, процедуры, много вещей, которые мы должны учитывать, будучи членами ЕС», — сказал Георге.

Первый вице-председатель Национал-либеральной партии Румынии, входящей в правящую коалицию, Рареш Богдан заявил в Европарламенте, что, если румынским фермерам не окажут срочной помощи, то есть риск возникновения устойчивого антиевропейского курса внутри страны.

«Румынские производители подсчитали убытки в размере 200 миллионов евро. Помощь ЕС Украине с начала войны должна продолжаться. Но Союз не может оставить в беде ни одного из своих граждан, то есть даже румынских фермеров! Если европейские институты будут подпитывать недовольство населения неправильными решениями, поднимется волна евроскептицизма, и экстремисты будут ликовать», – сказал Богдан.

На волне недовольства Украине припомнили закон, который обязывает все нацменьшинства использовать украинский язык. Богдан заявил, что украинцы поступили «несправедливо и оскорбительно» с румынами, которые проявили «редкую в мире солидарность». А лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион призвал прекратить оказывать помощь Украине пока там «издеваются над румынами». Он назвал новый украинский закон о нацменьшинствах «разочарованием для румынской общины».

Неудивительно, что Румыния блокирует попытки Украины заключить соглашения о поставке газа, хотя экспортирует его в Болгарию, Венгрию и Молдову из своей системы. За это она подвергается критике со стороны Евросоюза. Речь, по сути, идет о поставках российского газа. Его доля в Румынии выросла с 2 до 26%.

Растет недовольство и румынского населения. Согласно последнему соцопросу, 64% румын высказались против отправки Украине боеприпасов и вооружений. А почти половина респондентов (47%) заодно против военной помощи «братской» Молдове даже в случае нападения на нее России.

Депутат от партии «Патриоты румынского народа» Михай Иоан Ласка призвал с трибуны национального парламента к выходу Румынии из НАТО, чтобы избежать вступления в войну с Россией.

«Законы, принятые две недели назад парламентом, дают НАТО полную свободу распоряжаться румынским командованием и национальной территорией страны в тотальной войне против России. Пришло время признать, что мы оказались в состоянии двойной оккупации, военной и не-военной», — заявил Ласка.

Он выступил за вывод иностранных войск с территории страны и провозглашение нейтралитета Румынии.