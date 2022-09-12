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Дорого и бессмысленно. Именно так в двух словах можно описать инвестиции польских властей в перекоп косы Вислы.

Открытие этого проекта должно состояться 17 сентября, хотя он еще не будет полностью готов. Политические конфликты между польским правительством и чиновниками местных органов власти означают, что в целом неясно, когда будет реализована заявленная главная цель «поперечного разреза» – доступ к порту Эльблонг.

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Дата торжественного открытия перекопа, вероятно, не случайно назначена на 17 сентября. Это годовщина вступления советских войск в 1939 году на территорию нынешних Беларуси и Украины, а также в восточные пограничные земли Польши – Кресы.

Польские власти ежегодно напоминают об этой дате, подчеркивая тем самым антироссийское измерение своей политики. Канал через Вислинскую косу – это именно та инвестиция, которая позволит сделать часть польского побережья независимой от России.

До сих пор судоходство из Балтийского моря в Эльблонг осуществлялось через территориальные воды Российской Федерации через Висленский/Калининградский залив. Поперечный разрез призван изменить ситуацию и дать польскому порту прямое сообщение с Балтикой.

Первоначально инвестиции должны были обойтись в 880 миллионов злотых. В итоге, однако, его стоимость оказалась более чем в два раза выше – 2 миллиарда злотых. Когда это окупится? По словам профессора Влодзимежа Рыдзыковского из Гданьска, через каких-то… 450 лет.

Но, в конце концов, дело не в экономическом расчете, потому что весь проект был и остается чисто политическим. Предполагается, что это будет исполнением еще одной мечты правящей партии о «сверхдержаве».

В Эльблонге, речном порту, превращенном в морской порт, хотя он никогда им не был и не имел для этого экономического обоснования, рады каналу. И это нетрудно понять: в конце концов, это были инвестиции, которые должны были помочь создать рабочие места в городе и районе с высоким уровнем безработицы.

Однако выяснилось, что для властей Варшавы речь идет не о каком-то мифическом развитии порта.

Мэр Эльблонга Витольд Врублевский является представителем партии, находящейся в оппозиции к правящей партии «Право и справедливость». Именно поэтому польское правительство «забыло» углубить последний участок водного пути, ведущий к городскому порту.

Без этого о кораблях, заходящих в Эльблонг, можно забыть. Таким образом, все инвестиции станут тем, чем они и должны были стать с самого начала: реализацией еще одного зрелища, демонстрирующего предполагаемое развитие Польши под руководством правительства «Право и справедливость».

Прежде всего, это покажет, что Варшава не хочет иметь ничего общего с Россией, даже использования вод лагуны на Балтийском побережье.