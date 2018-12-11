В «русской Мекке» сменился директор

11.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Светлана Мельникова покинула пост директора севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический». С 11 декабря она вновь возглавит Владимиро-Суздальский заповедник.

Соответствующий приказ уже подписан министром культуры России Владимиром Мединским, сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исполнять обязанности директора музея-заповедника будет первый заместитель директора Елена Морозова.

По данным издания «Примечания», Морозова является замгендиректора по научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности «Музейно-выставочного центра» Санкт-Петербурга (СПБ ГБУК «МВЦ»). Курирует проект «Россия — Моя История», автором и идеологом которого является «духовник Путина» и вероятный преемник Патриарха Кирилла епископ Тихон Шевкунов.

Директорство Мельниковой запомнилось севастопольцам возведением многотонных подмостков прямо на руинах, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также «украшением» заповедника аляповатыми стендами с цитатами из древних греков.

Археолог Анатолий Туманов был уволен после того, как в 2017 году написал письмо президенту РФ Владимиру Путину о варварском отношении к руинам при новом директоре.

«Путин предложил создать «русскую Мекку» в Херсонесе, но он ничего не говорил, что для этого нужно этот древний город уничтожить. Последние события в музее (который является объектом ЮНЕСКО) показывают, что чиновники своеобразно восприняли идею Президента. На деле, всё происходящее в Херсонесе не только гробит его ценность как исторического объекта, но и банально отталкивает туристов», – написал Туманов в «Фейсбуке».

«Херсонес Таврический» был включен в список ЮНЕСКО в июне 2013 года. Заповедник находится в центре Севастополя и представляет собой развалины древнегреческого полиса, на месте которого позднее существовала византийская колония (V век до н. э. – XIV век н. э.). Регулярные раскопки городища начались в 1827 году. Президент РФ Владимир Путин назвал Херсонес «русской Меккой», поскольку по легенде именно здесь крестился князь Владимир.