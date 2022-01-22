В русском Приднестровье цена на газ оказалась в 10 раз ниже, чем в прозападной Молдове

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Молдавские предприниматели готовятся переносить свой бизнес в Приднестровье, где цены на газ в 10 раз ниже, чем в Молдове.

Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это там, где энергетическая составляющая при производстве продукции достаточно высокая. Такие направления как обрабатывающая промышленность и хранение переработанной или свежей сельхозпродукции. А это приоритет в экономике Молдовы», – сказал президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан.

С эти мнением согласна молдавский экономит Галина Шерарь .

«Повышения тарифов – это ограничение с точки зрения возможности вести бизнес, поэтому бизнес сейчас приспосабливается и пытается оптимизировать расходы для того, чтобы иметь возможность продолжить дело и сохранить свою конкурентоспособность на тех рынках, где он присутствует», – сказал она.

Ожидается, что переедут на левый берег Днестра хлебопекарни, производители стекла, сахара.

«Даже расход на отопление помещений увеличивается в два раза. Если говорить о производстве цемента, где составляющая газа очень высокая, то, конечно, молдаванам это было бы интересно, но они это не смогут сделать. А если это какая-нибудь сушка чернослива, то им все равно, где сушить продукцию», – считает вице-премьер Торгово-промышленной палаты Владимир Исаев.

Молдавские власти, как могут, борются с завистью, которые простые граждане испытывают к приднестровцам. Например, в селе Копанке, находящемся на границе с ПМР жители получили компенсацию за газ 2200 леев, а не 500-600, как у других жителей Молдовы. Конечная цена в Копанке получилась почти приднестровская.