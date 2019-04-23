В рядах сербских майданщиков начались разброд и шатание

23.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Наблюдатели прогнозировали, что провальная явка на «решающем» митинге оппозиции в столице Сербии, состоявшемся 12 апреля, вызовет внутренний кризис среди майданщиков. Однако не ожидалось, что это случится так скоро.

Напомним, лидеры «Союза за Сербию» Драган Джилас, Бошко Обрадович и Вук Еремич грозили власти серией новых акций протеста, которые должны были проходить вплоть до 4 мая.

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Однако лидер партии «Двери», входящей в «Союз», Бошко Обрадович, вчера сообщил, что до этой даты митингов не будет в связи с Пасхой. Бошко написал в Twitter:

«Это все, ребята! Мы сделали все, что смогли, чтобы преодолеть этот политический кризис с помощью нормального диалога! Остается только всем нам в субботу, 4 мая, прийти в Белград и остаться там столько, сколько нужно, пока не получим свободу. Ожидаю, что твиттер-сообщество отзовется на это приглашение».

В ответ его подвергли критике недавние союзники. В сети появились жесткие высказывания о руководстве «Союза» со стороны известного актера Николы Койо и других общественных деятелей. Они обвинили их в предательстве и чрезмерной религиозности.

«Боско, мы Twitter сообщество. Мы вы***нный народ, у которого вы и ваш шеф Драган Джилас забирает шанс бороться с Вучичем … Не оскорбляйте! Я не понимаю вас, что вы креститесь рядом с каждой аптекой, и не называю вас популистами и не оскорбляю ваши религиозные чувства. Перерыв до Пасхи? Что-то знакомое? Меня многие предупреждали. Но зря. Народ, который хочет свободы, плохо видит. Только хочет. Ну, спасибо за дружбу, «Союз за Сербию». Ведите переговоры и клейте им наклейки. Это ваш максимум. Нет больше денег на счете, ваш звонок больше не возможен. Ваша карточка заблокирована по причине мошенничества, предательства, кражи протеста, жизни, энергии и свободы».

Еще одним фактом раскола в «Союзе» являются противоречия вокруг идеи переговоров с властями. Изначально, как известно, майданщики требовали безоговорочной отставки нынешнего руководства страны. Однако несколько недель назад оппозиция начала смягчать свои требования – осознав, что добиться широкой поддержки населения так и не удалось.

Актер Бранислав Лечичан обнародовал список «экспертной» группы, которая, якобы, должна была вести переговоры с властью. Однако Джилас спустя час заявил о другом составе переговорщиков.

«Те люди, чьи имена упоминаются сегодня, не входят в состав переговорной команды. Это специалисты, которых мы, наряду с другими представителями разных ассоциаций предлагали в экспертные команды», – уверял политик.

Таким образом, складывается впечатление, что единства в рядах сербских майданщиков уже нет, более того, мало кто понимает, когда и что делать. В итоге рейтинги оппозиции падают.

Это подтверждает проведенный 19 апреля опрос. Напомню, в начале апреля общий рейтинг оппозиционных партий не смог преодолеть и 10% голосов. Сейчас он стал еще ниже.

Вполне возможно, что уже вскоре власти просто не с кем будет вести переговоры – по причине ожидаемого распада «Союза».