В рядах сербских майданщиков продолжается «охота на ведьм»

02.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В прозападном оппозиционном «Союзе за Сербию» обостряется междоусобная борьба и «охота на ведьм».

Один из лидеров сербских майданщиков Бошко Обрадович потребовал исключения из рядов оппозиции уже третьего за последнее время политика, представляющего Демократическую партию.

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Как напоминает сербский Kurir, не так давно Обрадович требовал исключить из «Союза» двух депутатов – Наташи Вучкович и Горданы Чомич за то, что те, вопреки объявленному оппозицией бойкоту работе парламента, принимали участие в заседании одного из комитетов.

Теперь «под раздачу» попал еще один демократ – Ненад Борович, заместитель главы Демократической партии.

Он позволил себе публично критиковать одного из вождей оппозиции – экс-мэра Белграда олигарха Драгана Джиласа, намекая на его коррупционные схемы во время работы градоначальником.

Естественно, что Джилас подобного не потерпел, и по его указанию Обраович стал требовать чисток в Демократической партии.

«Демократы в итоге выгнали заместителя лидера партии Боровича, который обидел Джиласа своим расследованием», – цитирует издание данные своего источника.

По его данным, аналогичные репрессии могут коснуться и депутатов Наташу Вучкович и Гордану Чомич, нарушивших обещание игнорировать работу парламента.

«Всем высшим должностным лицам организаций было дано предупреждение о том, какая судьба их ожидает, если они продолжат представлять политические взгляды, отличные от тех, которые отстаивают лидеры «Союза», – говорит политолог Деян Вук Станкович.

Между тем, в Демократической партии исключение Боровича и указания со стороны спонсоров оппозиционного альянса воспринимают крайне болезненно.

«Оказывается, Обрадович и Джилас теперь верховодят в Демократической партии. Это позор! Борович 23 года в партии, он этого не заслужил. Он был официально исключен, потому что участвовал в работе парламента, хотя неофициально мы все знаем, что это было сделано, потому что Борович обвинил руководство «Союза» прямо в глаза», – сказал источник.

Согласившийся пообщаться с журналистами демократ Радослав Милойчич Кена подтвердил, что Борович не нарушил ни одно решение партии, и поблагодарил «всех честных и почтенных людей, которые проголосовали против решения о его исключении».