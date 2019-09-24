В рядах сербской оппозиции новый раскол

24.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В рядах сербской прозападной оппозиции наметился очередной раскол. «Демократическая партия» во главе с лидером Зораном Лутовацем согласилась на переговоры с властью (при посредничестве ЕС) об участии в намеченных на весну 2020 года парламентских выборах. Однако верхушка оппозиционно коалиции «Союз за Сербию» выступает за бойкот грядущей кампании.

Предложение главы комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера о посредничестве Брюсселя в диалоге власти и оппозиции по вопросу условий выборов разделило верхушку «Союза за Сербию».

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Представители «ДП» готовы участвовать в переговорах, однако учредитель «Союза» олигарх Драган Джилас и вождь партии «Двери» Бошко Обрадович склоняются к бойкоту выборов.

В свою очередь спикер Скупщины Сербии Майя Гойкович поддержала инициативу Макаллистера.

«Мы приветствуем любое привлечение депутатов и спикера Европарламента к диалогу власти и оппозиции в парламенте. Я надеюсь, что в скором времени начнутся переговоры об организации встречи и о темах для обсуждения. Первый этап переговоров предварительно назначен на 9 или 10 октября, там будут обсуждаться условия выборов. Все мы знаем, какие сроки перед нами, и на первом этапе сосредоточимся на переговорах об условиях выборов в марте 2020 года. Там будут обсуждаться темы СМИ, списка избирателей, финансирования предвыборной кампании», -разъяснила Гойкович.

«Какой еще тут диалог? Разве не все, что касается условий выборов в Сербии, идеально и честно? Бедная Майя, вы ведь сознаетесь в том, что есть что-то гнилое в этом государстве? Но, не беспокойтесь, никто нормальный с вами разговаривать не будет ни о чем. Вы свободны!» – язвительно прокомментировал в твиттере в ответ оппозиционер Обрадович.

Однако радикальный настрой соратников по оппозиции не разделил лидер «Демократической партии» Зоран Лутовац, поддержавший переговоры с участием ЕС.

«Не было бы предложений Макаллистера и европейских парламентариев о посредничестве, если бы не было протестов и решения оппозиции о бойкоте предстоящих выборов. Если добьемся «Общего соглашения о честных и свободных выборах», и за девять месяцев воплотим его с инструментами и механизмами, которые бы это гарантировали, тогда бы кампания бойкота достигла своей цели», – сказал Лутовац в интервью газете Danas.

Спикер «Демпартии» Горан Йешич призвал вождей коалиции «Союз за Сербию» не навязывать идею бойкота выборов как единственно возможную для всех противников власти.

«Мы открыты для продолжения переговоров, которые, прежде всего, продвигает ЕС. Я не понимаю, почему Бошко Обрадович комментирует инициативу ЕС о переговорах в октябре от имени Демократической партии и, конечно, отказывается от ее», – написал Йешич в своем аккаунте в Твиттере.

Политолог Елена Вукойчич пояснила суть конфликта в рядах оппозиции.

«Для маленьких партий, таких как Демократическая партия, бойкот равен политическому самоубийству и, вероятно, значил бы конец их существования на сербской политической сцене. С другой стороны, это понятно, что Джилас во всем этом руководствуется своими личными, деловыми и политическими интересами, несмотря на интересы других оппозиционных партий. Совсем логично, что это вызывает конфликты между ними», – констатировала Вукойчич.