В рядах сербской оппозиции – новый раскол

28.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В рядах сербской прозападной оппозиции разгорелся новый скандал – причиной стал призыв ведущего протестных митингов – актера Сергея Трифуновича к Евросоюзу организовать переговоры о выборах.

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Другие члены оппозиционной коалиции «Союз за Сербию», склоняющиеся к бойкоту избирательной кампании, инициативу Трифуновича восприняли крайне болезненно и обвинили его в тайном сотрудничестве с властями.

Обвинения озвучил адвокат Владимир Гайич, ближайший соратник лидера «Народной партии» Вука Еремича.

Вчера Трифунович направил письмо Давиду Макаллистеру, председателю комитета Европейского парламента по иностранным делам, призвав его выступить посредником в диалоге между оппозицией и властями в Сербии.

«Очередные выборы должны состояться в 2020 году, но в последние недели большинство оппозиционных партий всерьез подумывают о бойкоте… участие в выборах, а затем в работе парламента является краеугольным камнем демократического общества, и мы будем бороться за предвыборные условия до конца. Организация поддерживаемого ЕС диалога будет значительным шагом в преодолении кризиса… Институты ЕС должны быть готовы работать со сторонами, чтобы обеспечить полное выполнение любого соглашения, которое будет достигнуто», – написал Трифунович.

Гайич сразу же заклеймил Трифуновича в качестве «пособника режима», сообщает сербское издание Informer. «Мы что, будем помогать Вучичу обманывать нас? Такого не будет!» – отрезал Гайич.

Сербский политолог Елена Вукойчич отмечает, что, по мере приближения даты выборов, нервозность в рядах оппозиции возрастает.

«Ссоры и взаимные обвинения являются логическим следствием плохого рейтинга оппозиционных партий, которые осознают, что их ожидает еще один разгром, если решат участвовать в предвыборной гонке. Все анализы общественного мнения постоянно показывают снижение популярности «Союза за Сербию», что, конечно, усиливает напряженность и конфликты», – подчеркивает Вукойчич.

Политолог Деян Вук Станкович говорит, что единство оппозиции изначально было мифом. Эксперт напоминает, что противники президента Вучича регулярно публично выясняют, «кто является «реальной» и «ложной» оппозицией», а также ведут «постоянные торги».

«Объединенная оппозиция – это политический миф», – сказал эксперт.