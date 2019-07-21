В рядах сербской оппозиции продолжается междоусобная грызня

21.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Объединение сербской прозападной оппозиции «Союз за Сербию» сотрясают внутренние скандалы. Один из вождей майданщиков Вук Еремич развернул борьбу за влияние со своим конкурентом – олигархом Драганом Джиласом. Еремича раздражает, что пресса называет «Союз», прежде всего, проектом Джиласа.

Конфликт стал публичным благодаря выступлению Милоша Павловича, депутата в городском парламенте от Народной партии Еремича. Он высказался об этом в своем аккаунте в Твиттере.

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«Способ написания материалов в СМИ однобокий и необъективный, потому что «приватизирует» «Союз» для одной персоны, что неверно и плохо, и показывает лишь личное пожелание автора. И это происходит не первый раз, когда так думают и говорят», – написал Павлович.

С ним не согласился обслуживающий «Союз» оппозиционный журналист Слободан Георгиев, ранее получивший известность благодаря обещанию «отправить в лагеря» представителей нынешнего руководства Сербии.

Георгиев написал Павловичу, что не понимает суть претензий, ведь, по его мнению, у майданщиков один лидер – это бывший мэр Белграда Джилас.

Еще одна линия конфликта внутри оппозиции – споры между Джиласом и представителями входящей в «Союз» Демократической партии.

Депутат Наташа Вучкович, как пишет Informer, подвергла критике стратегию Джиласа по бойкоту работы парламента.

На обложке журнала Novi magazine вышла ее фотография с подписью – «Бойкот – это не политика».

Вучкович и ее коллега по партии Гордана Чомич неоднократно нарушали запрет на участие в работе Скупщины, за что их угрожали исключить из «Союза» по настоянию того же Джиласа.