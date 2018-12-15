15.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Украина, Церковь
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В рядах УПЦ Московского Патриархата пока оказалось два открытых предателя

В рядах УПЦ Московского Патриархата пока оказалось два открытых предателя – именно столько архиереев явилось на «объединительный собор», организованный Петром Порошенко для объявления новой раскольнической церковной структуры, подчиняющейся Стамбулу.

«От Церкви на собор прибыли только два архиерея», – сообщает в своем блоге наместник киевского Ионинского монастыря Иона Черепанов.

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Публицист Кирилл Фролов уточняет, что речь идет о неформальном лидере автокефального крыла Александре Драбинко и близком к Порошенко митрополите Винницком Симеоне. При этом, обращает внимание Фролов, старейший митрополит Черкасский Софроний, ранее открыто выступавший за автокефалию, на «собор» к Порошенко не поехал, подчинившись решению Синода УПЦ МП о запрете участия в мероприятии с раскольниками.

«Верю, что они будут анафематствованы. Но митрополит Софроний не предал. Церковь устроит», – отмечает Фролов.

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