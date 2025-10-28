Украинские правоохранители и командиры уже не в состоянии обеспечивать дисциплину во многих подразделениях ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генерал-майор запаса ВСУ, юрист Павел Богуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Часто речь идёт о том, что Украина готова предложить и поделиться с западными партнёрами достижениями, которые уже добыты во время войны.

Но в плане правового обеспечения на линии боестолкновения приходится констатировать факт, что предложить мы ничего не можем. Более того, мы вынуждены обращаться за помощью, несмотря на то, что военная юстиция – сугубо внутреннее дело страны», – сказал Богуцкий.