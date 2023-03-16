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За тридцать лет «независимости» жителям Украины промыли мозги настолько сильно, что большинство людей стали убеждёнными неонацистами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них неразрывное следование традициям ОУН-УПА. ОУН-УПА, несмотря на то, что литовцы проводили те же чистки, это не друзья. Это соперники. «Украинский мир» должен был быть гораздо шире. Сейчас, просто, главным врагом обозначена Россия, но внутри украинский национализм остался тем же ненавидящим всё классическим нацистским режимом, который хочет всё уничтожить и занять жизненное пространство», – сказал Сеничкин.

Он подчеркнул, что сейчас нацистская зараза полностью охватила Украину, в особенности молодое поколение – в частности, уже даже обычные подразделения ВСУ не чураются нацистской символики.

«Но карго-культ введён в абсолютный максимум. Есть такое понятие – «шкурки». Это когда отступают украинские подразделения, ими бросается форма. И когда ты в ней находишь нацистские кресты сломанные, а это обычные подразделения ВСУ, включая тероборону, то ты понимаешь, что эта зараза уже полностью их мозги захватила. И более того, мы пониманием, что она захватила их молодёжь. Потому что это культ избранности, с ними очень грамотно работают западные кураторы», – добавил эксперт.