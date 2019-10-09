В ряды ВСУ позвали лохов и нытиков

09.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Военкоматы на Западной Украине запустили социальную кампанию по вовлечению призывников в ВСУ.

На плакате от Минобороны в Тернополе написано: «Завалил сессию?», «Осенняя депрессия?», «Проблемы на работе?», «Подорожала коммуналка?», «Достала девушка?», «Одеваешься как лох?» – Осенний призыв 2019. Не тупи! Иди служить!».

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Агитацию от Минобороны в своем блоге высмеял журналист и бывший украинский военнослужащий Александр Мединский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реальная реклама военкомата в Тернополе. Судя по всему в армейку забирают тупых, депрессивных, неработоспособных лохов с проблемами в личной жизни?! Теперь понятно откуда такой высокий уровень самоубийств и преступлений среди военнослужащих», – подписал Мединский фото.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, британские СМИ пишут, что алкоголизм в ВСУ достиг уровня эпидемии.

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