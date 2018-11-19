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В Рязани десантниками «обезврежен» джихад-мобиль
В Рязани к 100-летию военного воздушно-десантного училища им. Маргелова по центру города прошла колонна техники.
Об этом сообщает местный ресурс «7info», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Десантники показали собравшимся демонстративное выступление и обезвредили условную террористическую группировку», предотвратив одну из операций боевиков.
Также по улице прошел автомобиль, напоминающий джихад-мобили,которые используют смертники в Сирии и Ираке.
Уничтожение автомобиля террористов было одним из основных элементов эпизода.
«Они, конечно, показали, как разгромили «условных террористов», но для неподготовленных зрителей бронированная машина с надписями на арабском выглядела чрезвычайно угрожающе», – говорится в одном из рязанских блогов, посвященных жизни в городе.
Метки: джихад-мобиль, Рязань
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