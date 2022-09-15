В Сакском районе Крыма простились с геройски погибшим земляком

15.09.2022  18:43 (Мск), Михайловка
Любовь Смирнова.  
55 просмотров Просмотров: 55
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В селе Михайловка Сакского района простились с односельчанином, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины в Херсонской области.

Владислав Турубара окончил Тюменское военное училище и участвовал в спецоперации с первых ее дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В селе Михайловка Сакского района простились с односельчанином, погибшим в ходе специальной военной операции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В начале сентября должен был отправиться в свой долгожданный отпуск. Но судьба распорядилась иначе, – отметил глава администрации города Саки Александр Овдиенко. – В нашей памяти он навсегда останется достойным и любящим сыном, братом, мужем и справедливым командиром. Командиром, который ценой своей жизни спас своих подчиненных».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Post Views: 63

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть