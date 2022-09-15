В Сакском районе Крыма простились с геройски погибшим земляком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В селе Михайловка Сакского района простились с односельчанином, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины в Херсонской области.

Владислав Турубара окончил Тюменское военное училище и участвовал в спецоперации с первых ее дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В начале сентября должен был отправиться в свой долгожданный отпуск. Но судьба распорядилась иначе, – отметил глава администрации города Саки Александр Овдиенко. – В нашей памяти он навсегда останется достойным и любящим сыном, братом, мужем и справедливым командиром. Командиром, который ценой своей жизни спас своих подчиненных».