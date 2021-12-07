В самом крупном сербском анклаве подняты флаги «Армии освобождения Косово»

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Сегодня вечером в районе со смешанным населением Бошнячка махала в населенной преимущественно сербами Северной Митровице неизвестные вывесили албанские национальные флаги и флаги «Армии освобождения Косово» (UCK).

Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Флаги Албании и террористической организации UCK поднятые сегодня вечером в северной части Косовской Митровицы, в этнически смешанном районе Бошнячка махала, является умышленной и опасной провокацией, направленной на то, чтобы спровоцировать реакцию сербского народа на севере края, сильно пострадавшего от рук террористов UCK», – сказали в Канцелярии по Косово и Метохии.

«Хотя преступник неизвестен, прославление террористической UCК имеет узнаваемый почерк, который ведет к властям Приштины. Намерение Альбина Курти очевидно – снова повысить напряженность на севере Косово и Метохии, спровоцировать инциденты и таким образом попытаться собрать какие-то политические очки».

При этом в заявлении отмечается «тот факт, что Курти не ждут в сербских общинах Косово и Метохии» , при этом установление власти Приштины на севере края – «его ежедневная навязчивая идея, что не может быть компенсировано такими действиями, как поднятие флагов террористических организаций в сербских общинах», – отмечается в сообщении.

«Курти явно не заинтересован в диалоге и нормализации отношений, но он заинтересован в новой вспышке напряженности, в которой он еще раз покажет свое истинное лицо экстремиста, замаскированного под политика», – убеждены в Канцелярии.