В самом начале СВО испуганный Зеленский засел в бункере, опасаясь ДРГ – майданщик

Анатолий Лапин .  
20.09.2023 19:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал из страны в начале СВО потому, что боялся диверсантов и забитых автотрасс.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom заявил одиозный украинский художник, националист и автомайданщик Сергей Поярков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал из страны в начале СВО потому, что боялся...

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По словам Пояркова, поэтому охрана Зеленского посоветовала ему «залечь на дно» в бункере.

«Самое безопасное место для охраняемого лица – это бункер. Всех президентов, премьеров хлопают на перемещении или публичных выступлениях. Самое опасное – это перемещаться. Что мне сказали профессиональные охранники, которые Зеленского охраняют – говорят, когда ситуация, все трассы забиты машинами, мы не знаем, где ДРГ, кто нас может сбить, на чем летать, не летать – самое безопасное, у нас есть три трассы отхода, а они еще не подошли к Житомирской. Нужно сесть и не отсвечивать, понять, что происходит», – рассказал Поярков.

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