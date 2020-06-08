В самом русском городе Молдовы не дают поставить памятник советским пограничникам

08.06.2020, Москва, Елена Острякова

Унионисты (сторонники объединения Молдовы и Румынии) выступили против установки памятника советским пограничникам в городе Бельцы, который считается самым русским городом страны (некоторые мэры там пользовались услугами переводчика).

Об этом сообщает издание «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидера бельцкого отделения Партии национального единства Серджиу Бурлаку заявил, что этот памятник является «унижением нашей нации».

«Давайте не будем создавать новых разногласий между нами и Румынией. Говорю с уверенностью, что такой жест неоднозначно будет воспринят в Румынии, если мы не проявим мудрости. Могут поступить обращения о памятниках морякам, снайперам, артиллеристам, а потом и космонавтам», – сказал Бурлаку на заседании муниципального совета Бельц.

Еще один унионист Михай Верховецки выступил против того, что памятник будет установлен напротив православного храма св. Праведной Параскевы.

«Эта церковь построена на инвестиции румынского народа, и было бы неправильно устанавливать памятник советскому пограничнику, который стрелял в [союзных на тот момент Гитлеру ] румын – напротив этой церкви», – сказал Верховецки.

Депутат национального парламента Богдан Цыдря возложил ответственность за демарш националистов на мэра Бельц эпатажного политика Ренато Усатого.

«Мы предупреждали бельчан еще год назад. И про уголовные дела в России, и про румынские гранты в 1 млн евро «русскому городу». Говорили, что все это аукнется. Что деньги просто так не дают. За все надо платить. Вот и пришел счет за бабло. Унионисты в Бельцах, как у себя дома. А дальше будет больше. Увидите…. Мне Бельцы чем-то стали напоминать один красивый город, на юге Украины. Там тоже так начиналось», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

Основание монумента уже заложено. Планировалось, что памятник будет открыт до 10 июня – в День пограничной полиции Республики Молдова. Инициатором установки памятника выступила молдавская ассоциация пограничников. В городе Комрате столице Гагаузии аналогичный памятник уже установлен.