«В самом широком смысле» – Блинкен обещает выдать Украине «очень сильный пакет предложений»

Елена Острякова.  
09.07.2024 21:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Предстоящий саммит НАТО «еще больше укрепит связи Украины с альянсом и ее путь к членству».

Об этом сегодня в Вашингтоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предстоящий саммит НАТО «еще больше укрепит связи Украины с альянсом и ее путь к...

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«За последние недели и месяцы мы проделали большую работу в этом направлении, и я думаю, что на этом саммите вы увидите очень сильный пакет предложений для Украины. В широком смысле – мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что Украина точно получит то, что ей нужно, чтобы твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане.

Мы находимся на верном пути к достижению этого. Успех Украины как сильной независимой преуспевающей страны является наилучшим ответом на агрессию, которая продолжает совершаться Путиным и Россией против Украины», – сказал Блинкен.

Присутствовавший при этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «не стал скрывать от прессы», что будет просить у США денег на ремонт больницы Охмадет в Киеве.

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