В самых дешевых супермаркетах Украины резко взлетели цены

23.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские супермаркеты начали существенно повышать цены на продукты питания и товары первой необходимости.

Об этом, в частности, свидетельствует недавний пресс-релиз, выпущенный сетью супермаркетов «АТБ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, картофель, капуста, лук, морковь подорожали на 35 – 128%, сахар- на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, пшеничная крупа – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.

В компании объясняют тенденцию «стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли». В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука – 5%, яйца – 6%.

«Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно – запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее», – сообщили в «АТБ».

Отметим, что «АТБ» считается социальным магазином с одними из наиболее доступных цен – именно в этой сети скупаются наименее обеспеченные слои населения

Ранее в украинских социальных сетях писали, что в киевском регионе покупатели сметают с полок магазинов товары первой необходимости.

«Полки супермаркетов сегодня у нас, в курортной зоне под Киевом. АТБ и Новус. Народ разбирает в основном крупы и муку», – написал в субботу у себя в «Фейсбук» киевский журналист Владимир Богун, опубликовавший соответствующие снимки.