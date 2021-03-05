В санкционном списке ЕС скоро не останется людей Януковича – Кулеба в ярости

05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Без сдвигов в расследовании дел против лиц «с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича», санкции ЕС в их отношении могут быть приостановлены.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается индивидуальных санкций ЕС в отношении бывших чиновников и членов правительства времён президентства Януковича. Вы знаете, что из года в год кто-то выпадает из этого списка? Причина в том, что нет ощутимого прогресса в расследовании их дел на Украине, конкретно по этим людям», – пожаловался Кулеба.

«Мы подняли вопрос перед нашими правоохранительными органами, потому что МИД не ведет расследований. Мы подняли вопрос о том, что надо ускорять эту работу для того, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продления санкций. И надеюсь, что наши коллеги в правоохранительных органах нас услышали», – добавил министр.

По его убеждению, политически вина правительства Януковича в отношении государства и украинцев доказана, чего могло бы быть достаточно для продления санкций.

«Но политически могу подтвердить, что Украина заинтересована в продлении санкций, касающихся людей с орбиты Януковича, поскольку они совершили преступление в отношении украинского государства и украинских граждан», – вещал Кулеба.