В Санкт-Петербурге либералы устроили антироссийскую провокацию в поддержку Киева

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Либералы из движения «Весна» провели в Санкт-Петербурге «антивоенную» акцию, вывесив баннер в цветах украинского флага. Они также распространили заявление, повторяющее тезисы бандеровской антироссийской пропаганды, которая обвиняет Москву в «развязывании войны». При этом либералы умолчали о тысячах жертв украинских обстрелов из числа русского населения Донбасса и необходимости его защиты.

«Война с Украиной — это преступление и ответственность за неё несёт конкретный человек. Его имя Владимир Владимирович Путин. С 2014 года огромное количество людей погибло от боевых действий на Донбассе. И жертв будет ещё больше. Весь мир всполошился, будто эта война начнётся завтра. Но началась она 8 лет назад», – говорится в тексте заявления «Весны».

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Либералы также открыто оспаривают законность воссоединения Крыма с Россией, называя его «аннексией».

«В 2014 году российская власть аннексировала Крым и начала войну на Донбассе… Непрекращающаяся агрессивная политика Кремля оправдывается тем, что РФ постоянно кого-то защищает и спасает. Но зачастую угрозы являются вымышленными, а в результате мы получаем убитых и искалеченных, пострадавших как в ходе военных действий, так и в ходе репрессий мирного населения со стороны силовиков в Крыму и боевиков на Донбассе. Уже много лет мы наблюдаем убийства крымских татар и знаменитые подвалы и расстрелы в ЛДНР», – говорится в тексте, распространенном «Весной».

Интересно, что текст также подписан молодежным крылом либеральной партии «Яблоко».

«Весна» называет себя «молодыми активными гражданами России, объединенными ценностями свободы и равноправия».

«Наша цель — смена коррумпированного режима в России, построение системы, основанной на демократии и правах человека», – объявляют союзники бандеровской Украины.