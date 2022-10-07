В Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав СНГ – с дынями и тракторами

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Лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прибыли сегодня в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ.

Поскольку самми проходит в день рождения президента РФ Владимира Путина, гости прибыли с подарками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эмомали Рахмон привез целую гору дынь, арбузов, которые соорудили в виде пирамид среди ящиков с другими фруктами.

А Александр Лукашенко подарил коллеге сертификат на трактор.

«Такой, на котором я работаю, – «Беларусь». Ручной сборки. Насадок на него миллион. Это по желанию. Но я ему предложу одну – сеялку. Будем сеять хлеб, может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим – и Дуде, Моравецкому, Европе, чтоб не голодали и не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», – пояснил белорусский лидер.

Путин приветствовал гостей.

«Очень рад видеть в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать отношения в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга», – сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что на саммите первостепенное внимание будет уделено дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнёрства в рамках СНГ и развитию экономик.

«Хотел бы упомянуть, что экономическое сотрудничество между нашими государствами последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% – до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос ещё на 7%. Уверен: развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчётах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении уже многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», – сказал Путин.

Лукашенко подтвердил журналистам, что внешнеполитические проблемы не будут обсуждаться.

«Зачем нам искать выход. Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда мы не собираемся с какими-то потугами. Они пускай ищут выход с этой международной обстановки, куда они зашли. Вы не все знаете. Они ищут этот выход уже давно», – заявил Лукашенко.

По его словам, по поводу возможного размещения ядерного оружия в Польше – они с Путиным «уже решили… и еще раз подумаем». После окончания саммита Лукашенко и Путин продолжили общение – один на один.