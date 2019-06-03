03.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, СБУ, Спецслужбы, Украина
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В СБУ анонсировали новую волну кадровых чисток

Назначенный Владимиром Зеленским первый замглавы СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Иван Баканов намерен уволить трех заместителей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Я думаю, что не будет трех заместителей”, – сказал он журналистам на брифинге в понедельник.

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Баканов фамилии на брифинге не назвал.

“Люди должны хотеть служить в Службе безопасности Украины, служить Украине, а не каким-то частным интересам. С другой стороны, это, знаете, как рефлекс. Конечно, вы должны перезагрузить в том числе и кадровый состава СБУ. И такое добро есть от президента Украины, и соответственно, такие мероприятия будут происходить”, – сказал Баканов.

По данным киевского издания “Цензор”, будут уволены Сергей Коваленко (заместитель по борьбе с контрабандой); Василий Писный (заместитель по борьбе с организованной преступностью); Владимир Рыбачук (заместитель по борьбе с коррупцией в судах).

Самый известный из “кандидатов на вылет” – это генерал Валерий Писный. В 2015 году нардеп Владимир Парасюк, ударио его ногой по голове прямо на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

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